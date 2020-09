Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Elektroschocker sichergestellt

Worms (ots)

Wie der Polizei am gestrigen Abend mitgeteilt wird, sei ein mit drei Personen besetzter VW-Bus in der Stadt unterwegs, einer der Insassen trage eine weiße Sturmhaube und halte einen eingeschalteten Elektroschocker aus dem Fahrzeug. Das Fahrzeug kann schließlich kurz nach 21:00 Uhr in der Kurfürstenstraße angetroffen und kontrolliert werden. Der 16-jährige Beifahrer händigt sein als Taschenlampe getarntes Elektroimpulsgerät und die Sturmhaube aus. Es sei nur Spaß gewesen, gab er den Beamten gegenüber an. Eine Anzeige wegen des Verstoßes nach dem Waffengesetzt ist die Folge.

