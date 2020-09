Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil/Lkrs. RW) Schwerer Unfall durch Wendemanöver auf Einfädelungsstreifen (15.09.2020)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Eine schwer verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, im Kreuzungsbereich der Bundesstraßen 14 und 462 bei Zimmern ob Rottweil ereignet hat. Eine 53-jährige VW-Fahrerin fuhr auf der B 14 von Aldingen kommend in Richtung Villingendorf. Als sie auf dem Einfädelungsstreifen wieder in Richtung Aldingen wenden wollte, übersah sie einen von Dunningen kommenden 60-jährigen Lkw-Fahrer, der ebenfalls in Richtung Villingendorf fahren wollte. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch die 53-Jährige schwer verletzt wurde. Der VW musste abgeschleppt werden, der Lkw war mit Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro weiterhin fahrbereit.

