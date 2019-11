Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Werkzeug vor Haustür gestohlen; Buchholz/A.: Möbeltresor bei Einbruch entwendet; Schwarmstedt: Fahrradfahrerin übersehen; Munster: Kind von Pkw erfasst

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 13.11.2019 Nr. 1

12.11 / Werkzeug vor Haustür gestohlen

Schwarmstedt: Unbekannte entwendeten am Dienstag eine Kiste mit Schlagbohrer und Werkzeug, die für fünf Minuten an einer Haustür an der Kirchstraße in Schwarmstedt abgestellt wurde. Die Tat ereignete sich zwischen 11.25 und 11.30 Uhr. Der Schaden wird auf rund 110 Euro geschätzt.

12.11 / Möbeltresor bei Einbruch entwendet

Buchholz/A.: Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten Einbrecher am Dienstag, zwischen 17.30 und 19.30 Uhr in ein Haus an der Straße Am Haifelde. Sie durchsuchten das Objekt nach Diebesgut und entwendeten einen Möbeltresor mit Bargeld, Schmuck und Unterhaltungselektronik.

12.11 / Fahrradfahrerin übersehen

Schwarmstedt: An der Einmündung Esseler Straße / Vor dem Buchholze übersah eine 53jährige Pkw-Fahrerin am Dienstagmorgen eine von rechts kommende, 17jährige Fahrradfahrerin. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Jugendliche leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

12.11 / Kind von Pkw erfasst

Munster: Ein elfjähriger Junge wurde am Dienstagmittag im verkehrsberuhigten Bereich der Straße Am Mühlenteich von einem Pkw frontal erfasst. Das Kind stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Nach Begutachtung durch den Rettungsdienst konnte es an die Mutter übergeben werden.

