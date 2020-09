POL-KN: (Eigeltingen/Lkrs. KN) Verkehrsunfall im Einmündungsbereich (15.09.2020)

Polizeipräsidium Konstanz

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 8.30 Uhr zwischen Nenzingen und Eigeltingen ereignet hat. Ein 17-jähriger Motorradfahrer befuhr die Kreisstraße 6115 vom Münchhöf kommend, als er nach rechts auf die Bundesstraße 31 in Richtung Eigeltingen abbiegen wollte und dabei den von links kommenden Mazda übersah. Bei der anschließenden Kollision wurde der 17-Jährige leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

