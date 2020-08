Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einweiser gesucht

Bitburg (ots)

Am Freitag, 17.07.2020, 10.35 Uhr, versuchte eine ältere Frau mit ihrem Pkw Hyundai ix20 aus einer Parklücke am Parkplatz Grüner See in der Straße Römermauer in Bitburg auszuparken. Da sie sich beim Rangieren mit ihrem Pkw umständlich verhielt half ihr ein jüngerer, unbekannter Mann und zeigte ihr die Abstände zu den anderen Pkw's. Dabei kam es trotz lautstarkem Stopp-Rufens des Einweisers zu einer Berührung mit einem anderen geparkten Pkw VW Golf Plus. Die ältere Dame entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Auch der ca. 20-25 jährige, schlanke Einweiser, der eine kurze Hose und weiße Socken, eine helle Cappy und eine Bauchtasche schräg über der Schulter trug, entfernte sich von der Unfallstelle. Durch eine weitere Zeugin wurde der Unfall unserer Dienststelle gemeldet. Der Einweiser wird als Zeuge gebeten sich bei der Polizeidienststelle in Bitburg zu melden, Tel.: 06561-96850.

Rückfragen bitte an:

Otmar Kaufmann

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-9685 25

pibitburg@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesi

dium-trier/polizeidirektion-wittlich/polizeiinspektion-bitburg/



