Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201103-2: Radsatz entwendet - Hürth

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Von einem abgemeldeten Porsche Macan Turbo stahlen Unbekannte einen Radsatz im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen und ruft dazu auf, Radsätze zu sichern.

In der Zeit zwischen Samstag (31.Oktober) 14:00 Uhr und Montag (02. November) 08:00 Uhr stahlen Unbekannte den Radsatz eines hochwertigen Sportwagens. Der abgemeldete Porsche stand auf dem umzäunten Gelände eines Autohandels in der Winterstraße. Einem Mitarbeiter fiel am Montagmorgen auf, dass der Wagen auf Steinplatten und anderen Reifen aufgebockt worden war und der Radsatz fehlte.

Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum gesehen haben, wie der Radsatz demontiert und abtransportiert worden ist, sich mit den Ermittlern unter Telefon 02233 52-0 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät zudem, Radsätze gegen Diebstahl zu sichern. Dazu sind spezielle Radbolzen im Fachhandel zu erwerben, die sich nur mit einem dazu passenden Werkzeug anziehen oder lösen lassen. Mit Beginn der Winterzeit und dem damit verbundenen Wechsel von Sommer- auf Winterbereifung eine gute Gelegenheit, gleich die vorhandenen Radbolzen mit auszutauschen. (bm)

