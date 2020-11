Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Einbruch in Gaststätte; Großbottwar: PKW-Lenker nach Unfall mit sechsjährigem Kind gesucht

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Marbach am Neckar: Einbruch in Gaststätte

Am Montag gegen 10.30 Uhr wurde ein Einbruch in eine Gaststätte in der Niklastorstraße in Marbach am Neckar entdeckt. Ein noch unbekannter Täter verschaffte sich über eine Hintertür, die von der Mittlere Holdergasse zu erreichen ist, gewaltsam Zutritt in das Lokal. Im Innern machte er sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Er versuchte diesen aufzubrechen, gab dieses Vorhaben schließlich jedoch auf. Im Gastraum durchsuchte der Einbrecher den Tresen und fand einen Bedienungsgeldbeutel, in dem sich mehrere hundert Euro befanden. Diesen entwendete er. Weiteres Münzgeld, das sich in derselben Schublade wie der Geldbeutel befand, ließ er ebenfalls mitgehen. Anschließend machte sich der Dieb aus dem Staub. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf etwa 600 Euro belaufen. Der Tatzeitraum erstreckt sich über die vergangenen drei Wochen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, zu melden.

Großbottwar: PKW-Lenker nach Unfall mit sechsjährigem Kind gesucht

Am Freitag ereignete sich kurz nach 12.00 Uhr in der Lindenstraße in Großbottwar ein Unfall zwischen einem noch unbekannten PKW-Lenker und einem sechs Jahre alten Jungen. Der PKW-Lenker wollte von der Lindenstraße nach links in die Schillerstraße abbiegen. Mutmaßlich übersah er hierbei den Jungen, der die Lindenstraße entlangging und die Einmündung der Schillerstraße passieren wollte. Das Kind stieß in der Folge gegen das Heck des Fahrzeugs und erlitt leichte Verletzungen. Der PKW-Lenker setzte seine Fahrt indes fort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, entgegen.

