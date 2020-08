Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Fahrten mit E-Scootern unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen (ots)

In der letzten Woche hat die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 insgesamt vier E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, weil diese im Verdacht standen unter Drogeneinfluss gefahren zu sein. Am 08.08.2020, gegen 12 Uhr wurde ein 30-Jähriger in der Uhlandstraße, am 11.08.2020, gegen 19:30 Uhr wurde in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße ein 44-Jähriger und am 13.08.2020, gegen 2 Uhr wurden zwei 21-Jährige kontrolliert. Bei allen E-Scooter-Fahrern konnten die Beamten Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung feststellen. Dies bestätigte, in allen Fällen, ein Drogenvortest. Alle Tests zeigten ein positives Ergebnis auf THC. Den Fahrern wurde nach den Kontrollen auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, um die genaue Drogenbeeinflussung festzustellen.

Bei E-Scootern handelt es sich um Kraftfahrzeuge. Eine E-Sccoter-Fahrt unter Drogen- oder Alkoholeinfluss ist genauso strafbar, wie mit einem Auto.

Die kontrollierten E-Scooter-Fahrer müssen nun wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss mit einer Geldstrafe von bis zu 3000 Euro und einem Fahrverbot rechnen.

