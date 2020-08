Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Lkw-Aufbruch - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom 12.08., 14:00 Uhr bis zum 13.08.2020, 08:00 Uhr wurde versucht das Führerhaus einer roten Sattelzugmaschine in der Mundenheimer Straße aufzubrechen. Durch den Aufbruchsversuch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Mundenheimer Straße gesehen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

