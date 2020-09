Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw kommt von der Fahrbahn ab - Drei Personen verletzt

Meerbusch-Büderich (ots)

Am Donnerstag, 03.09.2020, gegen 15:25 Uhr, ereignete sich auf der Necklenbroicher Straße in Meerbusch ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 43-jährige Meerbuscherin befuhr mit ihrem VW Polo die Necklenbroicher Straße aus Richtung Kaarst kommend und kam in Höhe des Hohegrabenweg aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dadurch kollidierte der Pkw mit einer am Fahrbahnrand befindlichen Straßenlaterne. Die Fahrzeugführerin, sowie ihre zwei im Fahrzeug befindlichen Kinder im Alter von 7 und 9 Jahren wurden durch den Zusammenstoß zum Teil schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. An dem Fahrzeug und der Straßenlaterne entstand hoher Sachschaden. Ausgelaufene Betriebsmittel mussten durch eine Spezialfirma von der Fahrbahn entfernt werden. Der Pkw wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme musste die Necklenbroicher Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Dadurch kam es teils zu erheblichen Behinderungen des übrigen Verkehrs. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern zur Zeit noch an. (Po/Mü)

