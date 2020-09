Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht unfallbeteiligten Radfahrer aus der Unterführung "Auf der Schanze"

Grevenbroich (ots)

Der Vater eines elfjährigen Mädchens erstattete Anzeige bei der Polizei, wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Nach Angaben seiner Tochter befand sich diese am Montag (31.8.), gegen 15 Uhr, mit ihrem Fahrrad in einer Unterführung, als sie mit einem anderen Radfahrer zusammenstieß, der die Straße "Auf der Schanze" von der Wöhlerstraße kommend in Richtung Grevenbroich Innenstadt befuhr. Der Unbekannte setzte seinen Weg anschließend fort. Als Unfallbeteiligter wäre es seine Pflicht gewesen, zumindest seine Kontaktdaten zu hinterlassen. Deshalb ermittelt nun die Polizei und sucht den bislang unbekannten Radler, der etwa 20 bis 30 Jahre alt ist und einen auffälligen kleinen, blonden Kinnbart trägt. Zum Zeitpunkt des Unfalls hatte er eine Kappe aufgezogen.

Das Verkehrskommissariat bittet den Beschriebenen oder Personen, die Angaben zu seiner Identität machen können, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden. Auch Hinweise von Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden hier entgegengenommen.

