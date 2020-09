Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Die Kreispolizei freut sich über neue Kolleginnen und Kollegen - Begrüßung durch den Behördenleiter Hans-Jürgen Petrauschke

Rhein-Kreis Neuss

Am Dienstag (01.09.) begrüßte Landrat Hans-Jürgen Petrauschke insgesamt 46 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ab sofort die Kreispolizei verstärken. Für 40 von ihnen war es ein ganz besonderer Tag. Sie kamen am Dienstag als frisch ernannte Polizeikommissarinnen und -kommissare ins Kreishaus Grevenbroich, wo sie vereidigt wurden. Die Veranstaltung fand in mehreren Teilen statt, um den Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie Rechnung zu tragen.

Hinter den neuen Polizistinnen und Polizisten liegen drei Jahre intensiver Ausbildung. Das Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV NRW) gliedert sich in theoretische Abschnitte mit Vorlesungen und Prüfungen sowie Praxis- und Trainingsphasen in den Behörden und den Ausbildungseinrichtungen des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW.

Ab sofort sind "die Neuen" in den sieben Polizeiwachen des Kreises im Einsatz. Sie fahren Streife und sorgen zusammen mit ihren erfahrenen Kolleginnen und Kollegen für Sicherheit.

Insgesamt stehen der Kreispolizeibehörde 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr zur Verfügung als im gleichen Zeitraum des Vorjahres; davon zehn Regierungsbeschäftigte, die Polizeibeamtinnen und -beamte bei ihrer Arbeit unterstützen. Die in den nächsten Monaten anstehenden Pensionierungen sind bereits berücksichtigt; es bleibt ein Plus von 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Der Behördenleiter, Hans-Jürgen Petrauschke: "Ich bin stolz, wenn ich im Gespräch mit den jungen Beamtinnen und Beamten feststelle, wie groß die Motivation und das Engagement für diesen Beruf ist, der einem doch so viel abverlangt. Man merkt deutlich, dass hinter der Entscheidung Polizist / Polizistin zu werden eine Überzeugung steht, der Wille etwas zu bewegen, manchmal sogar die Welt ein bisschen besser oder sicherer machen zu wollen."

Auch der Abteilungsleiter Polizei, der leitende Polizeidirektor Friedhelm Hinzen, freute sich über den personellen Zuwachs seiner Dienststellen: "Diese Polizistinnen und Polizisten übernehmen ab sofort eine verantwortungsvolle Aufgabe. Im Gegenzug erwartet sie aber auch eine abwechslungsreiche Tätigkeit und ein tolles Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier im Rhein-Kreis Neuss."

Neben den Kommissarinnen und Kommissaren, die direkt von der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV NRW) kommen, haben sich auch sechs erfahrene Beamtinnen und Beamte aus anderen Behörden in den Rhein-Kreis Neuss versetzen lassen und werden fortan in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt.

Die Kreispolizeibehörde heißt alle neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herzlich willkommen und wünscht ihnen einen guten Start in ihren neuen Dienststellen.

