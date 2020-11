Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Diebstahl aus Baucontainern; Leonberg: Wohnungseinbruch in Eltingen; Gäufelden: Unfallflucht in Nebringen; Sindelfingen: Opel beschädigt- Unfallflucht

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Böblingen: Diebstahl aus Baucontainern

Nach einem Diebstahl, der sich zwischen Samstag 13.00 Uhr und Montag 4.40 Uhr in der Musberger Sträßle in Böblingen ereignete, sucht das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2221 nach Zeugen. Durch Aufhebeln einer Tür verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu zwei Baucontainern und entwendeten Smartphones sowie Kleingeld, diverse Küchengeräte, Desinfektionsmittel, Arbeitskleidung und einen Werkzeugwagen. Der Wert des Diebesgutes und die Höhe des angerichteten Sachschadens sind bisher nicht bekannt.

Leonberg: Wohnungseinbruch in Eltingen

Mit einem dreistelligen Bargeldbetrag machte sich ein bislang unbekannter Täter aus dem Staub, der am Montag zwischen 8.10 Uhr und 18.20 Uhr einen Einbruch in einer Wohnung in der Laichinger Straße in Eltingen verübte. Über die Terrassentür, die er aufhebelte, verschaffte sich der Einbrecher Zugang und durchsuchte die komplette Wohnung. Der Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152 99910-0, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Gäufelden: Unfallflucht in Nebringen

Zwischen Sonntag 7.40 Uhr und Montag 8.50 Uhr ereignete sich eine Unfallflucht in der Teckstraße in Nebringen, zu der die Polizei nun nach Zeugen sucht. Ein noch unbekannter Fahrzuglenker streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Ford. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Herrenberg unter der Tel. 07032 2708-0 entgegen.

Sindelfingen: Opel beschädigt- Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte am Montag zwischen 6.30 Uhr und 7.50 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Fahrzeug einen Opel, der in der Straße "Kleines Egart" in Sindelfingen geparkt war. Der Sachschaden wurde auf etwa 2.000 geschätzt. Zeugen können sich beim Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697-0 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell