Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Kleinkind bei Unfall verletzt

Schwelm (ots)

Am 15.07. um 17:30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung In der Graslake/ Jesinghauser Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Eine 38-jährige Wuppertalerin tastete sich mit ihrem Pkw Audi aus der Jesinghauser Straße kommend in den Kreuzungsbereich, um diesen geradeaus zu passieren. Auf der Vorfahrtstraße näherte sich von links ein Pkw Opel, gefahren von einem 71-jährigen Schwelmer. Der Schwelmer konnte dem Audi im Kreuzungsbereich nicht mehr ausweichen, es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde ein 2-jähriges Kind im Pkw des Schwelmers leicht verletzt. Es wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Pkw der Wuppertalerin wurde abgeschleppt.

