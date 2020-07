Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Drei Unfälle mit Verletzten

Hattingen (ots)

Am 15.07. gegen 16:30 Uhr kam es auf der Martin-Luther-Straße Höhe Bruchstraße zu einem Zusammenstoß zwischen Roller und Pkw. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 19-jähriger Hattinger in seinem Pkw Ford beim Fahrstreifenwechsel den neben ihm fahrenden 62-jährigen Hattinger auf seinem Kleinkraftrad. Durch die Kollision stürzte der 62-Jährige, verletzte sich jedoch nur leicht und wollte nach einer ersten Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung selbständig einen Arzt aufsuchen. Gegen 17:00 Uhr verlor ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Bochum in einer Kurve auf der Felderbachstraße die Kontrolle über sein Zweirad. Er stürzte auf die Fahrbahn und rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn bis in den Grünstreifen. Schwer verletzt wurde er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Bis auf den Helm trug er zum Unfallzeitpunkt keine Schutzkleidung. Um 17:30 Uhr fuhr ein 20-jähriger Hattinger an einer rot zeigenden Ampel auf der Martin-Luther-Straße mit seinem Pkw BMW auf den Pkw Mazda eines 56-jährigen Hattinger auf. Der 56-jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt, er wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

