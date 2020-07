Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Geschäftseinbruch

Ennepetal (ots)

Am 16.07. in der Zeit zwischen Mitternacht und 04:00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Voerder Straße ein. Nach dem gewaltsamen Öffnen eines rückwärtig gelegenen Fensters wurde die vorhandene Alarmanlage ausgelöst. Daraufhin sahen die Täter von dem Betreten des Gebäudes ab und entfernten sich in unbekannte Richtung.

