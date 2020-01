Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Eingangstür vom Jugendzentrum beschädigt

Ludwigshafen (ots)

Auf die Eingangstür vom Jugendzentrum Pfingsweide im Madrider Weg schugen Unbekannte in der Zeit vom 01.01.2020 bis zum 08.01.2020 ein und beschädigten diese. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat Personen am Jugendzentrum gesehen, die sich dort verdächtig aufhielten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Sandra Giertzsch

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell