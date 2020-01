Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in der Großpartstraße

Ludwigshafen (ots)

Am 08.01.2020, gegen 07.35 Uhr, fuhr ein 64-jähriger Busfahrer auf dem Strandweg. Als er an der Einmündung Strandweg / Großpartstraße geradeaus in Richtung Großpartstraße fahren wollte, stieß er mit dem Auto einer 30-Jährigen zusammen, die auf dem Bastenhorstweg in Richtung Großpartstraße fuhr. Durch den Zusammenstoß touchierte der Bus zudem die Leitplanke. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde weder der 64-Jährige noch die 30-Jährige verletzt und auch niemand von den Fahrgästen im Bus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro.

