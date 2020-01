Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrer bei Verkehrsunfällen verletzt

Ludwigshafen (ots)

Gleich zwei Mal wurden gestern Radfahrer im Straßenverkehr verletzt. Im ersten Fall, am 09.01.2020, kurz vor 14.30 Uhr, stand eine 37-jährige Radfahrerin auf der Halbergstraße hinter einem Auto. Der 40-jährige Autofahrer legte versehentlich den Rückwärtsgang ein und fuhr gegen die hinter ihm stehende Radfahrerin. Die Frau blieb unverletzt.

Am Abend gg 22.30 Uhr, wollte eine 64-jährige Fahrradfahrerin in der Bahnhofstraße an einem parkenden Wagen vorbeifahren, als der Fahrer des Wagens plötzlich die Tür aufriss. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich.

