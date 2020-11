Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Korntal-Münchingen: Unfall mit drei Beteiligten; Ditzingen: Unfall zwischen Radfahrerin und Fußgängerin, Jugendliche mit Roller gestürzt

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

BAB 81/Korntal-Münchingen: Unfall mit drei Beteiligten

Einen Sachschaden von etwa 15.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Dienstag gegen 14.50 Uhr auf der Bundesautobahn 81 kurz vor der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen in Fahrtrichtung Heilbronn ereignete. Ein 27 Jahre alter Sattelzuglenker wechselte von der rechten Spur auf den Verzögerungsstreifen und übersah hierbei vermutlich den Mazda einer 58-Jährigen, die dort bereits unterwegs war. Der Sattelzug stieß zunächst seitlich mit dem Mazda zusammen, der sich in der Folge drehte und vor die Zugmaschine geriet. Der PKW kam dann nach links ab und prallte gegen den Mini eines 25-Jährigen, der die mittlere Spur der Autobahn befuhr. Der Mazda und der Mini waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zunächst waren die mittlere und die rechte Spur sowie der Verzögerungsstreifen gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau. Dieser erstreckte sich zeitweise bis in den Engelbergtunnel hinein. Gegen 16.15 Uhr konnte die Unfallaufnahme auf den weiterhin gesperrten Verzögerungsstreifen verlagert werden, so dass die Durchgangsfahrbahnen frei gegeben werden konnten. Kurz vor 17.00 Uhr war die Unfallaufnahme beendet.

Ditzingen: Unfall zwischen Radfahrerin und Fußgängerin

Zu einem Unfall mit zwei leicht verletzten Personen kam es am Dienstag kurz nach 16.00 Uhr in der Stuttgarter Straße in Ditzingen. Eine 20 Jahre alte Radfahrerin befuhr die Stuttgarter Straße in Richtung der Weilimdorfer Straße. Kurz bevor die Stuttgarter Straße in die Weilimdorfer Straße übergeht, befindet sich eine ampelgeregelte Fußgängerfurt. Mutmaßlich übersah die Radfahrerin, dass die Ampel auf rot umgesprungen war. Als zeitgleich eine 31-jährige Fußgängerin bei grün über die Straße gehen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden und sie stürzten. Die Radfahrerin, die einen Helm trug, wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wurde auf etwa 100 Euro geschätzt.

Ditzingen: Jugendliche mit Roller gestürzt

Zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche waren am Dienstag gegen 15.20 Uhr in der Höfinger Straße in Ditzingen in einen Unfall verwickelt. Der 15 Jahre alte Rollerfahrer und sein 14-jähriger Sozius waren vom Kreisverkehr mit der Siemensstraße kommend in Richtung Leonberg-Höfingen unterwegs. Vermutlich da sich der Fahrer zu seinem Sozius umdrehte, verlor er die Kontrolle über den Roller und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Zweirad prallte gegen den Randstein und die beiden Jugendlichen stürzten auf die Straße. Beide erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro beziffert. Wie die Ermittlungen vor Ort ergaben, ist der 15-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Roller wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell