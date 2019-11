Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf - Verkehrsunfall mit Flucht

Herdorf (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Mittwochmorgen, gegen 09:50 Uhr, einen in der Friedrichstraße geparkten Pkw. Beim Vorbeifahren touchierte der Unfallverursacher den Außenspiegel des geparkten Pkw und verursachte Sachschaden. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

