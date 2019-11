Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Scheuerfeld - Verkehrsunfall Sachschaden

Scheuerfeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, den 26.11.2019, in Scheuerfeld entstand leichter Sachschaden. Eine 70-Jährige stand mit ihrem Pkw in der Maximilian-Kolbe-Straße an der Einmündung Kirchstraße. Ein 55-Jähriger beabsichtigte mit einem Omnibus in die Maximilian-Kolbe-Straße einzubiegen. Um dem Bus das Einbiegen zu ermöglichen fuhr die 70-Jährige rückwärts. Dabei war jedoch die Lenkung eingeschlagen, so dass die Front des Pkw ausscherte und mit dem Omnibus kollidierte.

