Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Verkehrsunfall auf der A8; Leonberg: Fahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Rutesheim: Verkehrsunfall auf der A8

Ein leicht verletzter Mann und ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro waren das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 16.15 Uhr auf der Autobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Heimsheim ereignet hat. Ein 24-Jähriger Mercedesfahrer befuhr den mittleren Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Karlsruhe, als er aus noch unbekannten Gründen auf den rechten Fahrstreifen wechselte und dabei das Fahrzeugheck des Opel eines 63-jährigen Fahrers touchierte. Der 63-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Leonberg: Fahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Während einer Streifenfahrt am Dienstag gegen 18.20 Uhr in der Rötestraße in Gebersheim fiel Polizeibeamten ein Mercedes auf, dessen Fahrer beim Heranfahren des Polizeiautos die Fahrtrichtung änderte. Daraufhin hielten die Beamten das Fahrzeug für eine Verkehrskontrolle an, woraufhin die Insassen ausstiegen und zu Fuß flüchteten. Der 26-jährige Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer konnten aber im Zuge der Verfolgung von der Polizei gestellt werden. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten deutlichen Marihuana-Geruch beim Fahrer fest. Der 26-Jährige war zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Nach einem positiven Drogenvortest musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Auch gegen den Halter des Fahrzeugs wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil er mutmaßlich zugelassen hatte, dass der 26-Jährige den Mercedes ohne Fahrerlaubnis im Straßenverkehr führte.

