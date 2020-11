Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall zwischen Pedelec und Pkw

Zu einem Unfall zwischen einem 63-Jährigen Pedelec-Fahrer und der 69-Jährigen Fahrerin eines Toyota kam es am Dienstag gegen 14:00 Uhr in Ludwigsburg an der Einmündung Wettemarkt/Brunnenstraße. Die Toyota-Fahrerin befuhr die Brunnenstraße in Fahrtrichtung Wettemarkt und wollte an der Einmündung Wettemarkt links abbiegen. Der Fahrer des Pedelec, der vom Wettemarkt geradeaus in Fahrtrichtung Hirschstraße unterwegs war, übersah vermutlich aufgrund eines dort parkenden Busses den Toyota der 69-Jährigen und es kam zum Unfall. Der 63-Jährige Unfallverursacher erlitt durch den folgenden Sturz mehrere Prellungen und Schürfwunden. Am Toyota entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das Pedelec wurde nur leicht beschädigt.

