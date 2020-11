Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Autofahrerin übersieht Pedelecfahrerin

StadtlohnStadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 39-Jährige am Donnerstag in Stadtlohn. Die Stadtlohnerin war gegen 11.00 Uhr stadtauswärts auf dem Radweg der Straße Breul unterwegs, als ihr Weg von einer 58-Jährigen gekreuzt wurde. Die Autofahrerin aus Stadtlohn wollte die Straße Breul aus dem Ginsterweg kommend überqueren. Dabei übersah sie die Radfahrerin. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.100 Euro.

