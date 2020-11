Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Firmenhalle geriet in Brand

StadtlohnStadtlohn (ots)

In Brand geraten ist eine Firmenhalle in der Nacht zum Freitag in Stadtlohn. Aus dem Dach des Gebäudes an der Hölderlinstraße, das als Lagerhalle und Lackierbetrieb genutzt wird, schlugen bei Eintreffen der Feuerwehr und Polizei gegen 23.50 Uhr bereits Flammen aus dem Dach. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer technischen Brandursache ausgegangen. Der Gebäudeschaden beträgt nach erster Einschätzung circa 100.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

