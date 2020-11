Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Wagen von Einfahrt entwendet

HeidenHeiden (ots)

Autodiebe haben in der Nacht zum Mittwoch in Heiden einen Volvo XC60 gestohlen. Das grau lackierte Fahrzeug mit KLE-Kennzeichen hatte auf der Einfahrt eines Grundstücks an der Schützenstraße gestanden. Dort kam es zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 06.30 Uhr, zu der Tat. Wie die Täter an das Fahrzeug gelangten, ist noch nicht geklärt. Es ist aber nicht auszuschließen, dass sie sich bei ihrem Vorgehen die Keyless-Go-Vorrichtung des Wagens zu Nutze machten. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell