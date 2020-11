Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - GPS-Systeme aus Landmaschinen entwendet

HeidenHeiden (ots)

Erneut haben es Kriminelle in Heiden auf hochwertige Steuerungstechnik abgesehen gehabt: Die Täter haben in der Nacht zum Donnerstag an vier Landmaschinen die GPS-Systeme abgebaut und gestohlen. Das Geschehen spielte sich auf einem Betriebsgelände an der Straße Deel ab. Eine Landmaschine hatte auf dem Hof gestanden. Um an die übrigen Fahrzeuge heranzukommen, brachen die Täter mit Gewalt in zwei Unterstellhallen ein. Die Tatzeit liegt zwischen 01.00 Uhr und 06.30 Uhr. Eine ähnliche gelagerte Tat hatte sich in der Vorwoche ebenfalls in Heiden ereignet. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

