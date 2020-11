Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Weißer Audi auf dem Alten Postweg angefahren

GronauGronau (ots)

Einen Schaden von circa 2.000 Euro hat ein unbekannter Autofahrer in Gronau angerichtet. Der auf der Straße Alter Postweg in der Zeit von Montag, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 08.30 Uhr, entgegen der Fahrtrichtung geparkte weiße Audi A3 wies an der kompletten rechten Fahrzeugseite Beschädigungen auf. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

