POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Autodiebstahl

Aalen (ots)

Backnang: Betrunkene Frau verursacht Unfall

Eine 25-jährige Nissan-Fahrerin war am frühen Freitagmorgen gegen 01:15 Uhr auf der Sulzbacher Straße in Richtung Sulzbach unterwegs. In einer Linkskurve kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen ein Verkehrsschild und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Eine Zeugin meldete den Unfall der Polizei. Im Rahmen einer Fahndung nach dem Fahrzeug, konnte die 25-Jährige in ihrem unfallbeschädigten Nissan in Oppenweiler festgestellt werden. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Führerschein der Unfallverursacherin wurde einbehalten.

Backnang: Fußgängerin verletzt

Am Donnerstagabend gegen 22:00 Uhr war ein 91-jähriger Volvo-Fahrer auf der Straße Am Schillerplatz in Richtung Bahnhof unterwegs. Beim Einbiegen in eine Hofeinfahrt erkannte er eine 54-jährige Fußgängerin zu spät und touchierte diese. Die 54-jährige Frau wurde dadurch leicht verletzt, Sachschaden entstand nicht.

Urbach: Traktor contra Pkw

Ein 90-jähriger Mann war am Donnerstag gegen 12:45 Uhr mit seinem Traktor samt Anhänger auf der Friedhofstraße unterwegs. Hierbei streifte er mit dem Anhänger einen am Straßenrand geparkten BMW. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Schorndorf: Kastenwagen entwendet

Bisher unbekannte Diebe entwendeten in der Nacht auf Donnerstag kurz nach 2 Uhr vom eingezäunten Gelände eines Autohauses in der Stuttgarter Straße einen weißen Mercedes Sprinter. Am Fahrzeug waren zur Tatzeit keine Kennzeichen angebracht. Zeugenhinweise zum Verbleib des Fahrzeugs werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Leutenbach: Unfall im Tunnel

Ein 21-jähriger Hyundai-Fahrer war am Freitagmorgen, kurz nach 6:30 Uhr auf der B14 in Richtung Waiblingen unterwegs. Im Leutenbacher Tunnel wollte er vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln und verlor hierbei, vermutlich infolge unangepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend prallte er gegen die linke Tunnelwand und kam schließlich am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. An seinem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro, er musste abgeschleppt werden. Der Tunnel musste in Fahrtrichtung Waiblingen aufgrund der Reinigungsarbeiten bis ca. 8:15 Uhr gesperrt werden.

