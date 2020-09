Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Diebstahl

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken ihres Fahrzeuges in der Adlerstraße beschädigte eine 80-jährige Opel-Lenkerin am Donnerstag gegen 17.45 Uhr einen daneben geparkten Pkw und verursachte einen Gesamtschaden von ca. 2000 Euro.

Oberkochen: Unfall beim Abbiegen

Auf der Adolph-Kolping-Straße beschädigte ein 19-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem VW Transporter beim links abbiegen ein Verkehrsschild, als er in einer Kurve seine Fahrbahnseite nicht einhielt. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 2200 Euro beziffert.

Hüttlingen: Unfall an Fußgängerüberweg

Am Kreisverkehr Goldshöfer Straße/Abtsgmünder Straße musste eine 23-jährige Mazda-Lenkerin am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr verkehrsbedingt an einem Zebrastreifen anhalten. Beim Wiederanfahren übersah sie ein von rechts kommendes neunjähriges Mädchen, das mit seinem Fahrrad den Zebrastreifen überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte das Kind auf die Straße und verletzte sich. Es wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Autobahnunfälle Westhausen: Auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg verlor ein Pkw-Lenker am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Aquaplaning zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Ellwangen die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und touchierte dabei leicht die Leitplanke, bevor er auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 8000 Euro. Beim Wechsel vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen der BAB 7 touchierte ein 74-jähriger BMW-Lenker am Donnerstag gegen 14.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Oberkochen einen dort fahrenden Lkw. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5500 Euro.

Unterschneidheim: Lkw beschädigt Pkw

Mit dem ausschwenkenden Auflieger beschädigte ein Lkw-Lenker am Donnerstag gegen 9.40 Uhr beim Rangieren bzw. Einfahren auf ein Firmengelände einen am Fahrbahnrand der Millenstraße geparkten Pkw. Der Schaden am Pkw wird auf ca. 5000 Euro beziffert.

Ellwangen: Unfall beim Ausparken

Auf dem Marktplatz touchierte eine Pkw-Lenkerin am Donnerstag gegen 7.15 Uhr beim Ausparken einen hinter ihr haltenden Pkw und verursachte einen Gesamtschaden von ca. 2000 Euro.

Ruppertshofen: Diebstahl aus Pkw

Aus einem unverschlossen in der Höniger Straße abgestellten Pkw wurde zwischen Dienstag, 19 Uhr und Mittwochmorgen, 8.30 Uhr ein Navigationsgerät der Marke Garmin Drive TM 55 sowie ein Handyladekabel entwendet. Hinweise auf den Dieb werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegengenommen.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Auf Höhe der Einmündung Goethestraße/Mauchstraße fuhr eine 24-jährige VW-Lenkerin am Donnerstag gegen 7.40 Uhr auf eine haltenden 57-jährigen Suzuki-Lenker auf. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Totalschaden

Eine 45 Jahre alte Ford-Fahrerin war am Freitagmorgen wohl zu flott in der Oberbettringer Straße unterwegs. Sie kam gegen 1.30 Uhr auf der regennassen Fahrbahn kurz vor dem Glockenkreisverkehr nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Steinwand. Während die Fahrerin unverletzt blieb, entstand an ihrem Pkw Totalschaden in Höhe von 35.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer verletzt

Am Donnerstag wollte gegen 17.40 Uhr ein 45-jähriger Autofahrer von der Bismarckstraße in die Buchstraße einfahren. Dabei übersah er einen kreuzenden Radfahrer, wodurch des zum Zusammenstoß kam. Der 23-jährige Radler stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde vorsorglich vom Rettungsdient in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell