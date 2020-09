Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht, Sitzbank beschädigt & Farbschmierereien an Sporthalle

Aalen

Weinstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstag zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr einen in der Strümpfelbacher Straße geparkten KIA und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Auto wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise auf den unbekannten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Rudersberg: Sitzbank beschädigt

Bisher unbekannte Vandalen rissen im Zeitraum zwischen dem 10.09.2020 und dem 24.09.2020 die Rückenlehne einer Sitzbank, welche sich in der Verlängerung des Friedhofsweges befindet, aus der Betonverankerung und beschädigten diese hierdurch. Der Sachschaden wird auf ca. 700 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Rudersberg unter der Telefonnummer 07183 929316 entgegen.

Welzheim: Farbschmierereien an Sporthalle

Zwischen Samstag und Dienstag beschmierten bisher unbekannte Täter die Außenwand der Hofgarten-Sporthalle in der Lindenstraße und richteten hierdurch Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro an. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegengenommen.

