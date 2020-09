Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Stromschlag - Farbschmierereien - Unfallflucht - Betrunkener LKW-Fahrer - Sonstiges

Aalen (ots)

Crailsheim: Linienbus beschädigt parkenden PKW

Am Mittwoch um 17:15 Uhr wollte ein 61-jähriger Fahrer eines Linienbusses auf die Untere Gasse einfahren. Hierbei streifte er mit seinem Bus einen am Straßenrand geparkten VW Touran. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Gerabronn: Stromschlag -schwer verletzt

In einer Firma in der Unterweiler Straße kam es am Mittwoch gegen 17:25 Uhr zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 31-jähriger Mitarbeiter erhielt an einer Arbeitsmaschine einen Stromschlag und wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Er musste mit einem Hubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Stimpfach: Farbschmierereien

Am Wehr, zwischen der Jagst und dem Mühlkanal, wurden zwischen Sonntag, 06.09. und Sonntag, 13.09.20 verschiedene Namen und andere Zeichen aufgesprüht. Zudem wurden mehrere Glasflaschen zerschlagen. Hinweise auf die Verursacher erbittet der Polizeiposten Fichtenau unter der Rufnummer 07962 / 379

Mainhard: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 18 Uhr und 19 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Skoda. An dem Fahrzeug entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Mainhard unter der Rufnummer 07903 / 940014 entgegen.

Crailsheim: Betrunkener LKW-Fahrer

Am Mittwoch um 18:30 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen durch Kollegen aus Bayern mitgeteilt, dass auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn ein Sattelzug unterwegs sei, welcher durch unsichere Fahrweise aufgefallen sei. Tatsächlich konnte durch Beamte des Verkehrsdienstes Kirchberg der entsprechende Sattelzug lokalisiert und im Zufahrtsbereich des Parkplatzes Reußenberg gestoppt werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 48-Jährige Fahrer deutlich unter Alkoholbeeinflussung stand. In seinem Atem konnten um 18:35 Uhr fast 1,9 Promille gemessen werden. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Weiterhin musste er eine Sicherheitsleitung in Höhe von 800 Euro hinterlegen.

Satteldorf: Unfall mit zwei schwer Verletzten und 75.000 Euro Schaden

Am Mittwoch um kurz nach 14:15 Uhr, befuhr ein 36-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz Sprinter die Straße im Wiesengrund, in Richtung der Straße Im Gründle. An der Kreuzung zur Zimmerplatzstraße / Horschhäuser Straße missachtete er die Vorfahrt eines auf der Zimmerplatzstraße ankommenden Pkw Audi A6 eines 46-Jährigen und prallte in dessen rechte Fahrzeugseite. Durch die Wucht der Kollision drehte sich der Audi um die Fahrzeughochachse und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei touchierte das Fahrzeug mit der linken Seite ein Verkehrszeichen und mit dem Fahrzeugheck einen Obstbaum. Beide Fahrzeug-Führer erlitten schwere Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 75 000 Euro. Vor Ort waren außer der Polizei drei Rettungswagen sowie ein Notarztwagen im Einsatz.

