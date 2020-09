Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Sachbeschädigungen, Diebstahl, Abfallentsorgung, Hundebiss

Aalen (ots)

Aalen: Pkw kontra Radfahrer

Am Mittwochabend fuhr ein 70-jähriger BMW-Lenker gegen 23 Uhr an der Einmündung Alte Heidenheimer Straße/Aalener Straße ein. Dabei kollidierte er mit einem Radfahrer, der mit seinem unbeleuchteten Fahrrad in Richtung Aalen unterwegs war. Der Radfahrer stürzte, stand dann wieder auf und forderte von dem Pkw-Lenker 500 Euro und dass er nicht die Polizei verständigen solle. Da dies der Pkw-Lenker ablehnte und die Polizei verständigte, entfernte sich der Radfahrer zu Fuß von der Unfallstelle in Richtung Alte Heidenheimer Straße. Er war ca. 175 cm groß, hatte dunkle Haare und war mit einer schwarzen Hose, beigen Jacke und dunklen Schuhen bekleidet. Nach einer Zeugenaussage soll er stark alkoholisiert gewesen sein. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Radfahrer durch den Unfall Kopfverletzungen erlitten hatte, wurde zur Suche mitunter ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Aufgefunden wurde er nicht.

Beschädigte Fahrzeuge

Aalen-Unterkochen: Zwischen Montagmittag und Mittwochmorgen wurde die Motorhaube eines blauen Pkw Skoda zerkratzt, der vor einer Garage in der Breslauer Straße abgestellt war. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Westhausen: Auf einem Kundenparkplatz in der Dr.-Rudolf-Schieber-Straße streifte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch zwischen 14.10 Uhr und 14.45 Uhr einen geparkten Pkw VW Jetta und hinterließ einen Schaden von ca. 1500 Euro.

Essingen: Einen Schaden von ca. 500 Euro hinterließ ein unbekannter Fahrzeuglenker, als er am Mittwoch zwischen 6.50 Uhr und 7.30 Uhr einen Opel beschädigt, der im Heerweg im Bereich der dortigen Kirche abgestellt war.

Hinweise nimmt in allen Fällen das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfall beim Fahrspurenwechsel

Eine 56-jährige KIA-Lenkerin, die am Mittwoch gegen 15.10 Uhr den Kreisverkehr auf der Hochbrücke Richtung Ulmer Straße verlassen hatte und auf die rechte Fahrspur wechseln wollte, kollidierte mit einem dort fahrenden 21-jährigen Audi-Lenker. 7000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Kirchheim-Benzenzimmern: Dieseldiebstahl

Aus dem Tank eines Lkw, der zwischen Mittwochabend, 22 Uhr und Donnerstagmorgen, 5 Uhr an der Hauptstraße abgestellt war, wurden 400 Liter Diesel abgezapft und entwendet. Hinweise auf die Diebe nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Bopfingen: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren seines Fahrzeuges beschädigte der 20-jähriger Lenker eines Klein-Lkw einen geparkten Mercedes Benz, der am Mittwoch gegen 18.50 Uhr im Innenhofraum eines Gebäudes in der Straße Am Stadtgraben abgestellt war. An dem Mercedes entstand dadurch ein Schaden von ca. 1500 Euro.

Ellwangen: Unfall im Kreisverkehr

Ein 51-jähriger DACIA-Lenker fuhr am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in einen Kreisverkehr der Ludwig-Lutz-straße ein. Dabei missachtete er den Vorrang eines dort fahrenden 16-jährigen Lenker eines Leichtkraftrades. Der 16Jährige wich aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern, geriet dabei aber ins Schleudern und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Der Schaden an dem Leichtkraftrad beläuft sich auf ca. 800 Euro.

Rosenberg: Altreifen entsorgt

Im Bereich eines Waldweges an der L1060 zwischen Eggenrot und Hohenberg wurden am Mittwochnachmittag 28 Altreifen aufgefunden, die dort illegal entsorgt wurden. Hinweise auf die Verursacher liegen bislang nicht vor und werden vom Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 erbeten.

Heubach: Feuerwehreinsatz

Auf einem Grundstück in der Gmünder Straße geriet am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.15 Uhr Grünschnitt auf einer Fläche von zwei bis drei Quadratmetern in Brand. Dabei griffen die Flammen teilweise auf eine Tanne über, welche unweit an ein Wohngebäude angrenzt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Heubach, die mit 17 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz war, konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Ermittlungen zur unbekannten Brandursache dauern an.

Göggingen: Von Hund gebissen - Polizei bittet um Hinweise auf Hundehalter

Am Mittwochabend befand sich eine Hundehalterin mit ihren beiden angeleinten Hunden sowie einem Zeugen auf dem Feldweg hinter dem Wasserturm in Richtung Horn, als plötzlich ein Schäferhund aus Richtung Horn auf die Geschädigte zukam und sie ansprang. Der Schäferhund biss die 54-Jährige im Kinn- bzw. Wangenbereich der Geschädigten und fügte ihr eine tiefe Fleischwunde zu. Die Hundebesitzerin musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet um Hinweise auf den Hundehalter des Schäferhundes, der ohne Halsband und Leine unterwegs war unter Tel. 07171/3580.

Heuchlingen: Pkw zerkratzt

Zwischen Montagmorgen und Dienstagabend wurde der linke vordere Kotflügel eines Audi zerkratzt, der auf dem Parkplatz vor einem Haus in der Hauptstraße abgestellt war. 800 Euro sind hier die Schadensbilanz. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

