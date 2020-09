Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fenster mit Metallkugel durchschossen, Autos zerkratzt & Verkehrsunfälle

Rems-Murr-Kreis (ots)

Remshalden-Grunbach: Fenster mit Metallkugel durchschossen

Am vergangenen Freitag wurde durch einen bisher unbekannten Täter in der Nelkenstraße ein Fenster im Erdgeschoss eines Wohnhauses mit einer Metallkugel durchschossen und hierdurch beschädigt. Womit die Kugel abgefeuert wurde, ist bislang nicht bekannt. Zeugenhinweise werden erbeten an den Polizeiposten Remshalden unter der Telefonnummer 07151 72463.

Welzheim: Autos zerkratzt

Im Zeitraum zwischen vergangenen Donnerstag und Montag wurden in Welzheim mindestens sieben Autos durch bisher unbekannte Täter zerkratzt. In der Forststraße wurden gleich vier Autos beschädigt, zudem wurden Autos in der Blumenstraße, in der Richard-Wagner-Straße sowie in der Händelstraße beschädigt. In sechs Fällen wurde jeweils die Beifahrerseite zerkratzt, in einem Fall die Fahrerseite. Der Sachschaden wird auf mittlerweile über 10.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Welzheim sucht nun dringend Zeugen, die Hinweise zu den bisher unbekannten Vandalen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0718292810 zu melden.

Winnenden: 12-Jähriger bei Unfall verletzt

Ein 12 Jahre alter Knabe fuhr am Mittwoch gegen 12:30 Uhr die abschüssige Eberhardstraße entlang, als sich aus bisher unbekannter Ursache das Vorderrad löste und der Junge stürzte. Hierbei verletzte sich der Bub, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Fellbach: Unfall beim Fahrspurwechsel

Ein 48-jähriger Alfa Romeo-Fahrer war am Mittwochmorgen gegen 08:00 Uhr auf der Eberhardstraße unterwegs. Dabei ordnete er sich auf der linken Abbiegespur zur Schorndorfer Straße ein. Ein 59-jähriger Lkw-Fahrer ordnete sich auf der rechten Abbiegespur neben dem Alfa Romeo-Fahrer ein. Als die Ampel für beide Fahrzeuge grün zeigte, wechselte der 48-Jährige auf die Spur des 59-Jährigen. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Alfa Romeo und dem Lkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5500 Euro.

Schorndorf: Autofahrerin leicht verletzt

Am Mittwochmorgen gegen 10:15 Uhr fuhr eine 32-jährige Opel-Fahrerin die Arnoldsdtraße entlang. Hierbei fuhr sie auf eine vorausfahrende 19-jährige VW-Fahrerin auf. Die 19-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

