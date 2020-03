Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kellerbrand & Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Rems-Murr-Kreis (ots)

Aspach: Kellerbrand

Mit insgesamt 37 Einsatzkräften rückten die Feuerwehren Aspach und Oberstenfeld am Mittwochnachmittag, gegen 15:15 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Grießbergstraße aus. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet im Keller abgelagertes Material aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Feuerwehr bekam die Lage schnell in den Griff und konnte das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand, wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch unklar. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Schwaikheim: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 22-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, gegen 15 Uhr auf der L 1140. Der Biker fuhr die Landesstraße von Schwaikheim kommend in Richtung Zillardtshof entlang und verlor in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Zweirad. Anschließend stürzte er und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer eines entgegenkommenden Lkw wich noch nach rechts aus, konnte einen Zusammenprall aber nicht mehr verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt.

