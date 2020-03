Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeug beschädigt - Dieb bringt Stehlgut zurück - Unfälle

Aalen (ots)

Oberkochen: Dieb bringt Stehlgut zurück

Einen Karton mit Mundschutz im Wert von rund 1500 Euro entwendete ein Dieb am Dienstagnachmittag zwischen 15 und 16 Uhr aus den Räumen einer Firma in der Rudolf-Ebert-Straße. Ein Zeuge hatte den Diebstahl beobachtet und den mutmaßlichen Täter darauf angesprochen; dieser brachte den Karton im Anschluss wieder zurück.

Neresheim: Fahrzeug beschädigt

Auf rund 700 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte verursachten, als sie zwischen Montag, 02.03. und Dienstagmittag, 12.30 Uhr einen Mercedes Sprinter beschädigten, der in dieser Zeit in der Heidenheimer Straße abgestellt und zum Verkauf angeboten wurde. Hinweise bitte an den Polizeiposten Neresheim, Tel.: 07326/919001.

Aalen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Beim Wechseln der Fahrspur auf der Friedrichstraße übersah ein Autofahrer am Dienstagvormittag gegen 11.40 Uhr einen neben ihm fahrenden Pkw und streifte diesen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Ellwangen: Wildunfall

Auf der Hardtstraße erfasste eine 51-Jährige mit ihrem Pkw Opel am Mittwochmorgen kurz vor 6 Uhr ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier flüchtete nach dem Anprall in das angrenzende Gelände; am Fahrzeug entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Ellwangen: 5000 Euro Sachschaden

Eine 35-Jährige verursachte am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem rund 5000 Euro Sachschaden entstand, als sie ihrem Pkw Audi auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße beim Vorbeifahren einen Pkw Citroen streifte.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Im Einmündungsbereich Rotenbachstraße / Melissenweg missachtete ein 36-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr die Vorfahrt einer 18 Jahre alten Hyundaifahrerin, die ihrerseits zu weit links fuhr. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass wirtschaftlicher Totalschaden entstanden ist.

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf: Pkw übersehen

Rund 1000 Euro Schaden entstand am Dienstagnachmittag kurz nach 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall, den eine 48-Jährige verursachte. Rückwärts fuhr sie mit ihrem Pkw Mercedes Benz von einem Grundstück auf die Straße Auf der Höhe ein, wo sie den Lkw eines 33-Jährigen beschädigte, der in die Grundstückseinfahrt einfahren wollte.

