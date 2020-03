Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landfkreis Schwäbisch Hall: Drogendealer in Haft, Motorradfahrer schwer verletzt, Diebstahl und weitere Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Drogendealer festgenommen

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungsarbeiten konnten Beamte der Rauschgiftermittlungsgruppe Crailsheim bei einer Wohnungsdurchsuchung eine größere Menge Betäubungsmittel sicherstellen. Einer 29-Jährigen, sowie ihrem 28-jährigen Komplizen wird der Handel mit den berauschenden Substanzen vorgeworfen. Neben den Drogen fanden die Beamten bei den Durchsuchungen in den Wohnungen beider Beschuldigter auch Falschgeld, mehrere Wagen und Verpackungsutensilien.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurden die beiden einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Daraufhin wurden die beiden Beschuldigten jeweils in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Michelbach an der Bilz: Baugerät entwendet

Zwischen Freitag, 15:00 Uhr und Montag, 8:00 entwendeten Unbekannte im Bereich Neumühle eine zum Transport bereitgestellte Rüttelplatte der Marke Bomag. Der Wert des Diebesgutes dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Hinweise nimmt die Polizei Gaildorf unter Telefon 07971 95090 entgegen.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Am Mittwochmorgen gegen 8:30 Uhr war der 35-JHähriger mit seinem VW Transporter in der Crailsheimer Straße unterwegs. An der Kreuzung zum Kornberger Weg übersah er,d ass hier mehrere Fahrzeuge an einer Ampel standen. Der 35-Jährige versuchte noch sein Fahrzeug nach rechts zu lenken, konnte dem VW Polo einer 61-Jährigen nicht mehr ausweichen. Der VW Transporter fuhr auf den Polo auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo auf einen VW Bora einer 31-Jährigen auf. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Satteldorf: Unfall auf Autobahn

Am Mittwoch war ein 56-jähriger LKW-Fahrer mit seinem DAF-Sattelzug-gespann auf gegen 10:45 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn A6 in Richtung Nürnberg unterwegs. An der Anschlussstelle Crailsheim wollte ein weiterer LKW-Fahrer auf die Autobahn auffahren. Da dieser Brummi-Fahrer den Beschleunigungsstreifen laut Angaben des 56-Jährigen relativ weit links befuhr, erschrak dieser und zog seinen Sattelzug nach links. Dabei übersah er einen dort befindlichen VW Tiguan eines 44-Jährigen. Es kam seitlich zum Kontakt zwischen dem Sattelzug und dem PKW. Der PKW wurde daraufhin noch in die Mittelleitplanke abgelenkt. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. An dem VW Tiguan entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Gaildorf: Motorradfahrer schwer verletzt

Gegen 15:15 Uhr am Mittwoch war ein 18-Jähriger mit seinem Kawasaki-Motorrad von Gaildorf in Richtung Westheim auf der B19 unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der junge Fahrer an der Bott-Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dort befindliche Betonleitplanke. Bei dem Aufprall wurde der Fahrer ausgehebelt und gegen ein Verkehrszeichen geschleudert. Der junge Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch ein Rettungshubschrauber war hier im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.200 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 0172 8303306

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell