Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auseinandersetzung am Bahnhof & Verkehrsunfälle

Rems-Murr-Kreis (ots)

Weinstadt-Endersbach: Auseinandersetzung am Bahnhof

Am späten Freitagabend gegen 23 Uhr kam es am Bahnhof Endersbach zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen. Nach bisherigem Kenntnisstand stach ein Mann im Gerangel einem 17-jährigen Kontrahenten mit einem spitzen Gegenstand in Richtung Schulter und verletzte diesen dabei. Der 17-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in eine Klinik eingeliefert. Bei der anschließenden Fahndung nach dem Tatverdächtigen war unter anderem ein Polizeihubschrauber beteiligt. Noch in der Nacht ergab sich gegen einen 19-Jährigen aus Weinstadt ein konkreter Tatverdacht. Der junge Mann wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen und vorläufig festgenommen. Er wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim AG Waiblingen vorgeführt, der Haftbefehl wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat aufgenommen.

Weinstadt-Endersbach: Kind nach Unfall leicht verletzt - Radfahrer flüchtig

Eine 12-jährige Schülerin fuhr am Dienstag gegen 7:30 Uhr mit ihrem Skateboard den Radweg parallel zur Schorndorfer Straße in Richtung Ortsmitte entlang. Kurz vor dem Kreisverkehr Schorndorfer Straße / Großheppacher Straße wurde sie von einem bisher unbekannten Fahrradfahrer überholt und leicht am Arm berührt. Anschließend stürzte das Mädchen und verletzte sich hierbei leicht. Der Fahrradfahrer fuhr anschließend weiter, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Er soll zum Unfallzeitpunkt eine Sonnenbrille, einen Helm und ein gelbes T-Shirt getragen haben. Zeugenhinweise auf den bisher unbekannten Fahrradfahrer nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schwaikheim: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 29 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Ludwigsburger Straße / Kornweg am Dienstag, gegen 17:20 Uhr. Der 29-jährige befuhr die Ludwigsburger Straße in Richtung Ludwigsburg hinter einem Fiat-Fahrer. Als dieser nach rechts in den Kornweg abbiegen wollte, setzte der Motorradfahrer zum Überholen des Fiat an. Gleichzeitig bog ein 20-jähriger BMW-Fahrer vom Kornweg nach links in die Ludwigsburger Straße ab. Um eine Kollision zu vermeiden, leiteten sowohl der Motorradfahrer, als auch der BMW-Fahrer eine Vollbremsung ein. Der 29-Jährige verlor hierbei die Kontrolle über sein Bike und stürzte. Zu einer Kollision kam es nicht. Beim Sturz zog sich der Zweiradfahrer schwere Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Backnang: Fahrradfahrer angefahren

Ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer war am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr auf der Aspacher Straße unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Abzweigung Röntgenstraße übersah er einen 41-jährigen Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer stürzte und verletze sich dabei leicht. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Fellbach: Rollerfahrer fährt gegen Glasfassade

Ein 44-jähriger Rollerfahrer befuhr am Dienstagnacht gegen 21:30 Uhr die Stuttgarter Straße. Durch einen Fahrfehler kam er von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Glasfassade. Dabei verletzte sich der Rollerfahrer leicht. Die Glasfassade blieb unbeschädigt, jedoch entstand an den davor herabgelassenen Metallrollläden ein Schaden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 1200 Euro.

Schorndorf: Auffahrunfall

Am Dienstagmittag gegen 12:00 Uhr fuhr eine 40-jährige VW-Fahrerin auf der L1225 von Adelberg kommend in Richtung Schorndorf. An der Einmündung zur L1147 erkannte die 40-Jährige zu spät, dass ein vor ihr fahrender 73-jähriger Mercedes-Fahrer verkehrsbedingt warten musste und fuhr auf diesen auf. Es entstand Sachschaden von ungefähr 6500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell