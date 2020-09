Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen, Diebstähle, Einbruch, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Beim Vorbeifahren streifte ein unbekannter Fahrzeuglenker auf der Friedrichstraße die gesamte linke Fahrzeugseite eines geparkten Hyundai, der zwischen Montagabend, 20.45 Uhr und Dienstagmorgen, 6.10 Uhr dort abgestellt war und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Aalen, Tel. 07361/5240.

Aalen: Drei Fahrzeuge zerkratzt

Ein Unbekannter zerkratzte am Dienstagabend zwischen 19.10 Uhr und 21.30 Uhr drei Fahrzeuge, die am Fahrbahnrand der Hermannstraße abgestellt waren und hinterließ einen Gesamtschaden von ca. 3000 Euro. Das Polizeirevier Aalen bittet um Zeugenhinweise unter 07361/5240.

Oberkochen: Diebstahl von Mountainbike

Zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montagnachmittag, 15.30 Uhr wurde ein Mountainbike der Marke Conway, Farbe neonorange, entwendet, das mit einem Spiralschloss im Bereich der Kleingartenanlage Schwörz abgestellt war. Das drei Jahre alte Rad war mit 18 Gängen und auffallend neongrünen Speichen ausgestattet. Hinweise auf den Dieb bzw. Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Auffahrunfall auf Parkplatz

Auf einem Kundenparkplatz in der Ulmer Straße fuhr am Dienstag gegen 15.40 Uhr der 47-jährige Lenker eines VW Transporters aus Unachtsamkeit auf eine 57-jährige Mercedes-Lenkerin auf. 3000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen-Wasseralfingen: Beim Vorbeifahren gestreift

In der Philipp-Funk-Straße streifte der Lenker einer VW Golf am Dienstag gegen 10 Uhr einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Polo und verursachte dabei Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Aalen: Sattelzug beschädigt Pkw

Am Dienstagvormittag wollte ein 67-jähriger Sattelzug-Lenker gegen 10 Uhr von der Robert-Bosch-Straße nach links in die Felix-Wankel-Straße abbiegen. Als er dabei ein Stück zurücksetzte fuhr er gegen den inzwischen hinter ihm haltenden Pkw eines 22-jährigen BMW-Lenkers. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Ellwangen: Radfahrer stürzt und verletzt sich

Ein 22-jähriger Radfahrer, der am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr in Eigenzell mit seinem Rennrad die Feldbergstraße in Richtung Roschholz befuhr, verbremste sich und stürzte. Er wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Ellwangen: Auffahrunfall

Einen Auffahrunfall verursachte am Dienstagnachmittag eine 23-jährige Audi-Lenkerin, als sie gegen 16 Uhr auf der L 1060 in Fahrtrichtung Rattstadt auf einen verkehrsbedingt haltenden 20-jährigen Audi-Lenker auffuhr. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Jagstzell/BAB7: Fahrzeugteil beschädigt VW

Auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Ulm überfuhr ein 43-jähriger VW-Lenker am Dienstag gegen 11.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen eine auf dem rechten Fahrstreifen liegende Bodenplatte eines von einem Lkw stammenden Stützfußes. Dadurch wurde der Pkw so beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 2000 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd-Lindach: Einbruch in Wohnhaus

Ein Einbrecher verschaffte sich am Dienstagabend gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus, das sich in der Schloßstraße befindet. Er hebelte zwischen 19.45 Uhr und 22 Uhr die Terrassentüre auf und begab sich danach in verschiedene Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Hinweise auf den Einbrecher bzw. verdächtiger Personen oder Fahrzeuge im dortigen Bereich, nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Iggingen: Auffahrunfall

Auf der Brainkofer Straße (L1157) erkannte eine 33-jährige Peugeot-Fahrerin zu spät, dass ein vor ihr fahrender 43-jähriger VW-Lenker abbremsen musste. Sie fuhr in der Folge auf und verursachte dadurch am Dienstag gegen 15.20 Uhr rund 4000 Euro Schaden.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von Zigarettenautomat

In der Nacht von Sonntag auf Montag begaben sich Diebe in ein Gebäude in der Benzholzstraße, in welchem sich mehrere Betriebe befinden. Im Flur des Eingangsbereiches rissen sie einen Zigarettenautomaten gewaltsam von der Wand und entwendeten diesen. Der Schaden beläuft sich auf rund 8000 Euro. Hinweise auf die Diebe nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall am Kreisverkehr

Ein 61 Jahre alter Lkw-Fahrer fuhr am Dienstag gegen 11.30 Uhr in den Kreisverkehr in der Buchstraße an der Buchauffahrt ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr fahrenden VW-Lenker. 2500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell