Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl von Baustelle - Einbruch in Firmengebäude - Widerstand gegen Polizeibeamte - Trickdiebstahl auf Autobahnparkplatz - Sonstiges

Aalen (ots)

Crailsheim: Zuerst Taxi nicht bezahlt, anschließend beschädigt

Am Dienstag um 21:20 Uhr ließen sich zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren mit einem Taxi vom Parmiersring nach Onolzheim fahren. Dort stiegen sie aus, ohne die Taxirechnung zu bezahlen. Nachdem sie aus dem Kofferraum des Fahrzeugs ihr Gepäck ausladen wollten, verriegelte der Taxi-Fahrer das Fahrzeug. Daraufhin wurden die beiden Fahrgäste aggressiv und der 16-Jährige schlug mit den Füßen auf das Fahrzeug ein. Zudem beleidigten sie den Taxifahrer.

Kirchberg an der Jagst: In Graben gerutscht

Am Dienstag um 16.30 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem PKW Skoda die Sommersteige in Richtung L1041. Auf der schmalen Straße kam ihm ein LKW entgegen. Beim Vorbeifahren rutschte der Skoda und den dortigen Straßengraben. Hierbei entstand an dem Fahrzeug ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Das Fahrzeug musste von einem Abschlepper geborgen werden.

Schwäbisch Hall: Diebstahl von Baustelle

Von einer Baustelle in der Raiffeisenstraße wurde zwischen Dienstagnachmittag, 14:30 Uhr und Mittwochmorgen, 07:00 Uhr, ein Stampfer der Firma Wacker, Typ BS60 im Wert von etwa 1000 Euro entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Stampfers nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Am Mittwoch um 7 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem PKW Ford von Breitenstein in Richtung B14. An der dortigen Einmündung fuhr er aus Unachtsamkeit auf ein davorstehendes Fahrzeug auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro.

Untermünkheim: Einbruch in Firmengebäude

Am Mittwoch um kurz nach Mitternacht wurde in der Straße Am Richtbach eine Außentüre eines Firmengebäudes aufgehebelt und so Zutritt in die Räumlichkeiten erlangt. Im Gebäude versuchten der oder die Einbrecher eine Tür zur Werkstatt aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Aufgrund des Aufbruchversuches wurde ein akustisches Signal ausgelöst, woraufhin der Einbrecher das Gebäude verließ, ohne etwas zu entwenden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Mittwoch um 01:20 Uhr teilte ein Mitarbeiter einer Securityfirma dem Polizeirevier Schwäbisch Hall mit, dass sich auf der Baustelle Weilerwiese ein Mann aufhalten würde, welcher mit einem Messer und einem Pfefferspray bewaffnet sei. Es wurde mitgeteilt, dass sich der Mann in Richtung Friedensbrücke begeben würde. Kurze Zeit darauf wurde der bewaffnete Mann direkt vor dem Haupteingang des Polizeireviers angetroffen. Der Aufforderung der Polizei, seine Bewaffnung abzulegen kam er zunächst nicht nach. Nach wiederholter Aufforderung legte er sein mitgeführtes Küchenmesser ab, lehnte jedoch weiterhin ab, dass Pfefferspray wegzulegen. Im weiteren Verlauf wollte der Mann wieder in Richtung Friedensbrücke weggehen. Nachdem er stehen blieb und sein Pfefferspray direkt auf einen Polizeibeamten richtete, wurde seitens der Polizei ebenfalls Pfefferspray eingesetzt. Dennoch flüchtete der Mann in Richtung Weilerwiese und sprühte währenddessen mit seinem Spray in Richtung der verfolgenden Beamten. Im Bereich der Friedensbrücke stürzte der Mann und konnte daraufhin von den verfolgenden Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Anschließend wurde der 37-Jährige in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Sämtliche Polizeibeamte musste durch einen Rettungswagen ambulant behandelt werden.

Gaildorf: PKW kollidiert mit Radfahrer

Am Dienstag um 17:30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines PKW VW die Gerhard-Hauptmann-Straße in Richtung L1066. An der dortigen Einmündung hielt der VW-Lenker zunächst an, übersah jedoch beim Anfahren einen von rechts heranfahrenden 82-jährigen Radfahrer. Durch einen leichten Anstoß stürzte der Radfahrer, blieb jedoch unverletzt.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an Gartenhütte

Zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagabend, 17:30 Uhr, trat ein bislang Unbekannter die Tür einer Gartenhütte in der Kleingartenanlage Fässlesbrunnen ein. Entwendet wurde vermutlich nichts. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Crailsheim: Trickdiebstahl auf Autobahnparkplatz

Am Dienstagmorgen schlief ein 34-Jährger im Fahrzeug seines Gespanns (Pferdetransporter mit Pferdeanhänger) auf dem Autobahnrastplatz Reußenberg-Nord. Der Mann wurde um 05.20 Uhr von einem Unbekannten durch das Klopfen an die Seitenscheibe geweckt. Im anschließenden Gespräch gab der Unbekannte an, dass die Heckklappe des Anhängers offenstehen würde. Als der 34-Jährige ausstieg und sich zum Heck seines Gespanns begab, gelangte ein weiterer unbekannter Mann in das Fahrzeuginnere des Zugfahrzeugs. Hieraus entwendete dieser einen Geldbeutel sowie eine Sonnenbrille. Im Geldbeutel befanden sich unter anderem ein Führerschein, die Dokumente für die beförderten Pferde, ein Schlüssel sowie Bargeld in Höhe von etwa 1000 Euro in einer ausländischen Währung. Nach dem Diebstahl flüchteten beide Diebe mit einem schwarzen Pkw BMW, Typ 3 (vermutlich E46), in Fahrtrichtung Heilbronn. Der Mann, welcher den Fahrer weckte, war ca. 25 Jahre alt, 160-165 cm groß und hatte blonde Haare (längeres Deckhaar, seitlich sehr kurz geschnitten "Sidecut"). Der zweite Mann trug einen weißen Hut. Hinweise auf die beiden Diebe nimmt der Verkehrsdienst Kirchberg an der Jagst unter der Rufnummer 07904 / 94260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell