Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mehr als 300 Liter Diesel gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

04. August 2020 | Kreis Stormarn - 03.08.2020 - Braak

Zwischen dem 31.07.2020 und dem 03.08.2020 haben unbekannte Täter ca. 320 Liter Diesel aus den Tanks zweier Radlader und eines Baggers auf einer Baustelle in der Straße "An der Chaussee" in Braak abgepumpt. Einer der Tankdeckel war abgeschlossen. Er wurde gewaltsam aufgebrochen.

Neben dem entwendeten Diesel entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100EUR.

Die Polizei in Trittau hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Trittau unter der Tel. 04154/7073-0.

