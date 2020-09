Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbruch und Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Neresheim: Unfall im Begegnungsverkehr

Eine 20-Jährige befuhr am Mittwoch gegen 10.20 Uhr mit ihrem Opel die K3299 von Dorfmerkingen kommend in Richtung Dossingen. In einer Rechtskurve geriet sie links über die Fahrbahnmitte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Renault, der von einem 36-Jährigen gelenkt wurde. Dieser wurde schwer verletzt, die Verursacherin hingegen leicht. Beide wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachschaden wird auf 22.000 Euro geschätzt.

Aalen: Radfahrerin übersehen

Eine 44-jährige BMW-Fahrerin übersah in der Heidenheimer Straße aufgrund der tiefstehenden Sonne am Mittwochmorgen eine entgegenkommende 46-jährige Radfahrerin. Bei dem Unfall, der sich gegen 9 Uhr ereignete, entstand Sachschaden von rund 2000 Euro. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch

In der Nacht auf Mittwoch brach ein Dieb in ein Gebäude der Rinderbacher Gasse ein, das derzeit renoviert wird. Er entwendete zwei Trennschleifer der Marke Bosch sowie ein Lasergerät. Der Wert der Werkzeuge wird auf 1500 Euro beziffert. Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Sachbeschädigungen Heubach: In der Beiswanger Straße drückten Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch drei Plexiglasscheiben eines Einkaufswagenunterstandes eines Lebensmittelmarktes ein. Der Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Lorch: Am Dienstag wurde zwischen 7.40 Uhr und 16.10 Uhr ein schwarzer Audi A4 zerkratzt, der auf einem Parkplatz in der Kirchstraße stand. Hier beläuft sich der Schaden auf etwa 2000 Euro.

Hinweise nimmt jeweils das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

