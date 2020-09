Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an Kirchentür - Diebstahl aus Rohbau

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebstahl aus Rohbau

Zwischen Dienstagnachmittag, 17 Uhr und Mittwochmorgen, 07:30 Uhr, wurde aus dem Keller eines Rohbaus im Hammersbachweg verschiedenes Malerzubehör wie Pinsel, Rollen, Spachteln, Traufeln, Tacker, etc. entwendet. Auf der Baustelle wurden bereits mehrfach Diebstähle begangen. Hinweise auf verdächtige Personen oder den Verbleib der Gegenstände nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Wallhausen: Sachbeschädigung an Kirchentür

Die Kirchentür der St. Lambertkirche in Hengstfeld wurde in der vergangenen Woche mit einem schwarzen wasserfesten Stift beschädigt, indem ein Schriftzug und ein sogenannter Satansstern aufgemalt wurden. Hinweise auf den Verursacher erbittet der Polizeiposten Rot am See unter der Rufnummer 07955 / 454

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell