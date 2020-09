Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Betrunkene Autofahrerin ignoriert die Polizei - Farbschmierereien - Diebstahl aus Schaukasten - Sonstiges

Aalen (ots)

Oberkochen: Betrunkene Autofahrerin ignoriert die Polizei

Am Donnerstag um kurz vor 10:30 Uhr wurde die Polizei nach Oberkochen zu einem Supermarkt in der Aalener Straße gerufen, nachdem eine stark alkoholisierte Frau aggressiv und handgreiflich wurde. Beim Eintreffen der Polizeistreife parkte die 33-Jährige gerade ihren PKW aus. Beim Erkennen der Polizei beschleunigte sie ihr Fahrzeug zur Ausfahrt und fuhr auf der K3292 in Richtung Unterkochen. Sämtliche Anhaltesignale der nachfolgenden Polizeistreife ignorierte sie. In der Breslauer Straße wendete sie ihr Fahrzeug und fuhr zurück in Richtung Oberkochen. Unter Hinzuziehung einer weiteren Streifenwagenbesatzung konnte die 33-Jährige letztendlich angehalten und kontrolliert werden. Bereits beim Öffnen der Fahrertür konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Der Führerschein der Dame wurde beschlagnahmt. Zudem wurde sie in ein Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht, nachdem ein Atemalkoholtest eine Wert von etwa 2 Promille ergab.

Ellwangen: Betonpfosten gestreift

Beim Rangieren mit seinem PKW VW Golf streifte ein 76-Jähriger am Donnerstag um kurz vor 12:30 Uhr in der Abt-Rudolf-Straße einen Betonpfosten. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Mögglingen: Farbschmierereien

Am Donnerstag wurde festgestellt, dass im Bereich des Radweges zwischen Mögglingen und Hermannsfeld, unter einer Brücke der B29, mit weißer Farbe der Schriftzug "Crew Eleven" aufgesprüht wurde. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 / 8776 entgegen.

Böbingen: Unfall beim Abbiegen

Am Donnerstag um 9 Uhr befuhr eine 53-Jährige mit ihrem Pkw Skoda die Bahnhofstraße von der Bahnhofsbrücke kommend. Auf Höhe der Einmündung Klotzbachstraße wollte sie nach links in diese abbiegen. Hierbei übersah sie einen PKW Fiat einer 28-Jährigen, welche die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhofsbrücke befuhr. Trotz einer durchgeführten Gefahrenbremsung, konnte die Fiat-Lenkerin eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurde der Fiat noch auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben, welches an der Einmündung Klotzbachstraße stand. Eine Beifahrerin im Fiat wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschauen beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl aus Schaukasten

Aus einem Schaukasten in der Ledergasse wurden zwischen Mittwochnachmittag, 15:30 Uhr und Donnerstagmorgen, 08:20 Uhr, insgesamt 12 Brillen im Wert von etwa 550 Euro entwendet, indem die Glasscheibe des Schaukastens auf unbekannte Weise aus der Führung gehebelt wurde. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der entwendeten Brillen nimmt der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171 / 7966490 entgegen.

