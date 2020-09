POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Metallteile verhindern Ernte - Korrektur Unfallflucht Mainhard

Polizeipräsidium Aalen

Landkreis Schwäbisch Hall: Metallteile verhindern Ernte - Korrektur Unfallflucht Mainhard

Aalen (ots)

Bühlerzell: Metallteile verhindern Ernte

Ein Schaden wegen Ernteausfall und Kosten für ein Lohnunternehmen in Höhe von etwa 3000 Euro entstand einem Landwirt in Heilberg. Beim Abernten eines Maisfeldes, entlang der K2631 zwischen Heilberg und Gerabronn, erkannte der Metalldetektor der Erntemaschine diverse Metallteile, welche wohl vorsätzlich im Maisfeld angebracht wurden und schaltete deswegen den Häcksler der Maschine automatisch ab. Das Maisfeld muss nun auf weitere Metallteile überprüft werden, bevor die Ernte vollends eingebracht werden kann. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter der Rufnummer 07973 / 5137 entgegen.

Korrektur: Mainhard: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 18 Uhr und 19 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand der Straße Schönblick geparkten Pkw Skoda Rapid. An dem Fahrzeug entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Mainhard unter der Rufnummer 07903 / 940014 entgegen.

