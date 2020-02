Polizei Düren

POL-DN: Richtig Handeln bei Hass im Netz

Düren (ots)

Zum Safer Internet Day am 11. Februar 2020 erklärt die Polizei, wie Sie gegen Hassbotschaften im Internet vorgehen können. Der Aktionstag rückt das Thema Sicherheit im Internet und in den neuen Medien in den Fokus. Dabei soll die Sensibilität für das Thema "Sicheres Internet" gefördert und Menschen aller Altersgruppen dazu zu bewegt werden, der Sicherheit im Internet mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

Die Polizei Düren lädt alle Interessierten am Dienstag, 11. Februar um 19:00 Uhr zu einem Informationsabend ein. Auf der Veranstaltung informieren die Beamten über Phänomene wie "Hate Speech" und "Cyber Mobbing". Ebenfalls werden Chancen und Risiken der digitalen Medien, mit Augenmerk auf rechtliche Fragestellungen, thematisiert.

Der Vortrag findet statt im Gebäude Aachener Straße 28, im Erdgeschoss. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Pressemeldung der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes zum Safer Internet Day finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/richtig-handeln-bei-hass-im-netz/.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell