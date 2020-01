Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Motorroller an der Klosterstiege entwendet

Gronau (ots)

Auf einen Motorroller abgesehen hatten es Unbekannte am Dienstag in Gronau. Die Täter entwendeten den schwarz lackierten Roller der Marke Keeway an der Klosterstiege. Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit zwischen 05.00 Uhr und 16.30 Uhr. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gronau entgegen: Tel. (02562)9260.

