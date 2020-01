Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfall am Verkaufswagen

Bocholt (ots)

Nach einem ungewöhnlichen Unfall musste heute eine 58 Jahre alte Bocholterin ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 12.00 Uhr stand sie an der Theke eines Verkaufswagens, der wiederum auf dem Vorplatz eines Einkaufsmarktes an der Moltkestraße stand. Wie bei solchen Verkaufswagen üblich, dient eine hochgeklappte Seitenwand als Überdachung für die Kunden sowie ggf. als Befestigung für zusätzlichen seitlichen Windschutz (wie in diesem Fall).

Plötzlich fiel die Seitenklappe des Verkaufswagens auf die Frau herunter, so dass diese zusammenbrach und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dort konnte sie durch die Polizei bereits zu dem Vorfall befragt werden. Nach dem jetzigen Stand wird sie vorsorglich zur Beobachtung stationär aufgenommen.

Durch die Kripo Bocholt wurde der Verkaufswagen in Augenschein genommen und untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass augenscheinlich abgebrochene Halterungen unfallursächlich waren.

