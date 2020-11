Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Unverschlossene Autos geöffnet

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Offensichtlich gezielt auf unverschlossene Fahrzeuge hatten es unbekannte Täter abgesehen, die in der Nacht zum Mittwoch in Hemmingen unterwegs waren. In der Heimerdinger Straße und der Eberdinger Straße wurden sie in sieben Fällen fündig, öffneten die Türen geparkter Autos und durchsuchten die Innenräume. Nur in einem Fall fiel ihnen ein kleiner Münzgeldbetrag in die Hände. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Hemmingen, Tel. 07150 2092-0 entgegen.

